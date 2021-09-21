Трамп заявил, что США станет "страной третьего мира"

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что миграционный кризис на границе с Мексикой превратит Америку "страну третьего мира". Его слова приводит издание Newsweek.

"На нашей границе никогда не было ничего подобного тому, что происходит сейчас. Миллионы людей уже приехали, но количество прибывающих гораздо больше!", – сказал он.

Ранее Трамп заявил, что конец США наступит уже через три года.

Заявление бывшего лидера Штатов прозвучало на фоне усиления потока прибывающих мигрантов. По последним данным, в приграничном городе Дель Рио скопилось около 16 тыс беженцев.