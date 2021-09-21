Стало известно о погибших в перестрелке в Алматы

Накануне во время стрельбы в Алматы погибли пятеро, двое полицейских, один частный судебный исполнитель, новый владелец дома и его приятель, сообщил во вторник глава департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

Ранее было неизвестно, кем была пятая жертва стрелка. "Пятый погибший при стрельбе в Алматы - представитель, друг нового владельца дома, свидетелем пришел вместе с ним", - уточнил Таймерденов.

Также погибли двое участковых. У 39-летнего Дархана Сулеева, прослужившего в МВД 19 лет, остались пять маленьких детей. Нурбол Байгазиев прослужил в МВД 7 лет, он погиб в 33 года и оставил двоих несовершеннолетних детей.

Известно, что правоохранители не открыли ответного огня, хотя у них при себе было табельное оружие. "Возможно, не применили оружие, чтобы обеспечить безопасность граждан. Вокруг было много людей", - предположил Таймерденов.

Стрелок - мужчина 1967 года рождения - задержан, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Возбуждено два уголовных дела - статья 99 (Убийство) и 380 (Применение насилия в отношении представителя власти).