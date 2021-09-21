Узбекский завод ADM Jizzakh начал серийное производство российской LADA

В Узбекистане на автомобильном заводе ADM Jizzakh, расположенном в свободной экономической зоне "Джизак", начали серийную сборку автомобилей LADA.

Производство налажено с учетом всех требований АВТОВАЗа к оборудованию, технологическим процессам и контролю качества, чтобы обеспечить самое высокое качество и надёжность выпускаемых автомобилей.

"Узбекистан - один из ключевых экспортных рынков для АВТОВАЗа, а бренд LADA хорошо известен в республике. Новый этап сотрудничества позволит продолжить развитие LADA на рынке страны, предоставляя современные автомобили и качественный сервис клиентам. Местная сборка сделает автомобили LADA более доступными для потребителей, в первую очередь, благодаря кредитным программам и Trade-in", – отметили в компании Roodell, которая является официальным импортёром автомобилей LADA, передает Podrobno.uz.

Локальная сборка увеличит охват клиентов за счет участия в государственных закупках, что расширит присутствие бренда LADA в Узбекистане.

Первые модели LADA Vesta SW и LADA XRAY, произведенные методом крупноузловой сборки, уже готовы к отправке в дилерскую сеть, скоро к ним добавится LADA Largus.