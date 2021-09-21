Пятничные молитвы будут проводиться во всех мечетях Казахстана

Главный санитарный врач Казахстана объявил о разрешении проведения пятничных молитв, в том числе и в регионах, которые относятся к "красной" зоне.

При этом в "зеленой" зоне заполняемость мечетей не должна превышать 50%, в "желтой" - 30%, в "красной" - 20%.

Напомним, что в настоящее время в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне расположились Шымкент, Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне - Туркестанская, Жамбылская и Мангистауская области.