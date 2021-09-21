Прививку от гриппа сделали более 7 млн россиян

В России вакцинацию от гриппа прошли более 7 млн человек - около 5% населения, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По состоянию на 20 сентября 2021 года в Российской Федерации привито от гриппа более 7 млн человек, что составляет 4,97 % от численности населения страны", - говорится в сообщении ведомства.

На прошлой неделе в России отмечался умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, чаще всего у россиян выявляли респираторные вирусы негриппозной этиологии - аденовирус, парагрипп и другие.

Напомним, Роспотребнадзор рекомендует вакцинировать от гриппа не менее 60% населения.