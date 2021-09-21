Рейсов из России на курорты Египта стало больше

С 21 сентября Россия увеличивает число регулярных рейсов на курорты Египта.

С этого дня число регулярных рейсов по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх увеличивается с 15 до 25 рейсов в неделю, рейсы увеличиваются на взаимной основе. Кроме того, из других городов России, возобновивших авиасообщение с этими курортами, число полетов увеличивается с одного до трех в неделю.

Также с 21 сентября на курорты Египта можно будет отправиться из международных аэропортов Пскова, Мурманска, Магадана и Читы.