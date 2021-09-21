Число жертв пожара в гостинице в Дагестане увеличилось

В результате пожара в гостинице в Хасавюрте погибли два и пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба ГУМЧС по РД.

"В 04:12 по московскому времени по системе 112 поступило сообщение о пожаре в гостинице на углу улиц Датуева и Грозненская в городе Хасавюрте. Горением была охвачена кровля и частично 2-й этаж на площади 300 квадратных метров. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших мужчин", – сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что в ЦГБ Хасавюрта были доставлены 6 пострадавших, один из которых находится в реанимации. Из горящего здания эвакуировали 19 человек.

Возгорание удалось уничтожить к 6:17. К тушению были привлечены 21 единица техники и 54 человека.

"Один из пострадавших, мужчина 50 лет, получил ожоги 100% поверхности тела. Остальные пятеро пострадавших, среди которых одна женщина, детей нет, с различными травмами и ожогами получают всю необходимую интенсивную терапию. В настоящее время состояние их средней степени тяжести, угрозы для жизни нет", – сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Отмечается, что бригаде специалистов республиканского центра медицины катастроф поручено отправиться в Хасавюрт.