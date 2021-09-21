Авиавласти России в полном объеме восстанавливают авиасообщение с Беларусью

С сегодняшнего дня, 21 сентября, Россия снимает все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на авиасообщение с Беларусью.

Воздушное сообщение между странами восстанавливается в полном объеме. Белорусская авиакомпания "Белавиа" уже сообщила, что увеличивает количество рейсов в города России, в том числе в Москву и Санкт-Петербург, - передает РИА Новости.

РФ частично возобновила авиасообщение с Беларусью 21 сентября прошлого года.

Ранее первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков заявил, что "Белавиа" на фоне ограничений на ее полеты, принятых рядом стран Европы, будет менять модель бизнеса, в частности, развивать рейсы в Россию и страны СНГ.