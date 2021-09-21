Подтопления произошли в Анапе и Темрюке

Во вторник утром на Кубани начался дождь, уже подтоплены поселок Витязево под Анапой и поселок Кучугуры в Темрюкском районе. Дождь продолжает идти.

По прогнозам синоптиков, с 9.00 до 12.00 21 сентября в регионе может вылиться полуторамесячная норма осадков. Ливни в регионе будут идти и 22 сентября.

В Анапе автомобили с трудом пробираются сквозь потоки воды. В Темрюкском районе вода с полей хлынула на улицы.

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение.