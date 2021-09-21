Минздрав Казахстана обнаружил в стране "нигерийский" штамм коронавируса

Казахстанские медики выявили в стране циркуляцию Eta-штамма коронавируса ("нигерийский" штамм), - сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

"По итогам секвенирования в 96 образцов в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов Delta "Индийский штамм" - 57 (59,4%), Alpha "Британский" - 24 (25%), "Уханьский" - 10 (10,4%) и Eta "Нигерийский" - 5 (5,2%)", - написал Цой в Facebook, передает РИА Новости.

Циркуляция Eta-штамма установлена в четырех регионах страны, его клинические признаки такие же, как у Alpha ("британского") и Beta ("южноафриканского") штаммов - высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, и более тяжелое течение заболевания.

Министерство продолжает работу по выявлению циркуляции в стране различных штаммов коронавируса, - добавил Цой.