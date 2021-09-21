Столичный регион продолжат заливать дожди

Сегодня жителей столичного региона ждет облачная погода - дождь и до плюс 9 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Ничего нового. Мы остаемся под влиянием все того же дождливого, ненастного европейского циклона. Облачная погода, временами дожди. В Москве плюс 7-9, по области - от 5 до 10 градусов тепла. Восточный ветер, 5-10 м/с", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Давление будет оставаться чуть ниже нормы, в течение дня барометры будут показывать 745 мм рт ст, - добавил синоптик.