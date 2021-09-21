Дагестанские волейболисты стали призерами Кубка России

Волейбольный клуб "Дагестан" стал вторым на Кубке России среди команд чемпионата России высшей лиги "Б".

Турнир проходил с 14 по 18 сентября в Ростове-на-Дону.

"За победу в турнире играли шесть команд, выступающих в высшей лиге "б" чемпионата России. Наша команда заняла второе место, пропустив вперед команду Воронежа. Третье место досталось волейболистам Ставрополя", – приводит РИА Дагестан слова тренера команды Магомеда Гаирбекова.

Он отметил, что воспитанники дагестанского волейбола вошли в число лучших игроков турнира.

"Лучшим диагональным игроком турнира признан Магомедкамиль Джаватханов, а самым полезным игроком в нашей команде стал Магомед Гаирбеков", – добавил специалист.

Стоит подчеркнуть, что "Дагестан" является участником третьего по силе дивизиона российского волейбола.