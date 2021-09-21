С астрономической осенью в России начнутся сезонные перемены погоды

Природа начнет "постепенно засыпать" с 22 сентября, с приходом астрономической осени, - рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"С приходом астрономической осени происходят неумолимые сезонные перемены - теплое полугодие сменяется холодным. Больше пасмурных дней становится, среднесуточная температура опускается ниже 10 градусов, прекращение вегетации растений, не формируется уже хлорофилл в листьях. Все, природа постепенно засыпает", - сообщила она, передает ТАСС.

С наступлением астрономической осени меняется характер осадков - они становятся площадными. Не локальными, как это бывает летом, а площадными. Будет больше облачности, - пояснила она.

По данным Московского планетария, астрономическая осень в 2021 году в Северном полушарии наступит 22 сентября в 22:21 по мск.