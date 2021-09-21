ДТП с маршруткой под Ростовом унесло две жизни

Накануне вечером в аварию в Ростовской области попал микроавтобус с 17 пассажирами, двое погибли, - сообщает сайт "МВД Медиа".

По предварительным данным, в Новошахтинске водитель фуры Volvo не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes, в котором было 17 человек. Водитель фуры был пьян.

"В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса от полученных травм скончались на месте. На данный момент имеются сведения еще о трех пострадавших, находившихся в салоне микроавтобуса", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Все пострадавшие госпитализированы, проводится расследование причин смертельной аварии.