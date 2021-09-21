Штамм "дельта" вытеснил другие типы коронавируса в России – Роспотребнадзор

Всего за пару месяцев штамм коронавируса "дельта" вытеснил в России все остальные варианты, - заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Штамм "дельта" появился в Российской Федерации примерно в конце апреля этого года и уже к середине лета стал доминирующим в нашей стране... Буквально за пару месяцев он вытеснил все остальные геноварианты, и уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до 100% образцов относились именно к этому варианту вируса", - рассказал Хафизов, передает РИА Новости.

Остальные известные штаммы, вероятно, не имеют преимуществ перед "дельтой". Так, например, "йота", более летальный штамм, особенно для пожилых людей, впервые был выявлен осенью прошлого года, но так и не получил широкого распространения, - добавил ученый.