Байден примет участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Президент США Джо Байден прибыл в Нью-Йорк, где он выступит на сессии Генеральной Ассамблее ООН, - говорится в сообщении, распространенном пресс-пулом американского президента.

Общеполитическая дискуссия на Генеральной Ассамблее начнется в 9 утра (16.00 мск). Байден выступит одним из первых - после генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Бразилии Жаира Болсонару, - передает ТАСС.

Гутерриш уже провел двустороннюю встречу с американским президентом, в ходе которой стороны обсудили борьбу с пандемией коронавируса, подготовку к новым угрозам в сфере здравоохранения, противодействие изменению климата, а также усилия с целью предотвращения конфликтов, - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Также Байден и Гутерриш на встрече, состоявшейся на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, "подтвердили тесное партнерство между США и ООН, которое, в частности, базируется на общих ценностях, включая уважение всеобщих прав человека, основных свобод и международного права", отметив, что "ключевую роль в преодолении главных вызовов современности" играют "многосторонний подход, защита демократии и основанный на правилах международный порядок".

Также стороны обсудили "необходимость совместной работы" с другими странами и ООН с тем, чтобы "покончить с пандемией нового коронавируса, подготовиться к угрозам в сфере здравоохранения в будущем, противодействовать изменению климата, укрепить продовольственные системы и продовольственную безопасность, удовлетворить потребности в гуманитарной помощи, предотвратить конфликты и смягчить их последствия, а также защищать права человека во всем мире".