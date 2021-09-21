Мураев: в высоких ценах на газ на Украине виновато руководство страны

Ответственность за высокие цены на газ для жителей страны несет лично президент Украины Владимир Зеленский, - заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

На повышение расценок на голубое топливо повлиял тот факт, что украинские газовые хранилища наполовину пусты. До конца года Киеву требуется еще примерно 10 млрд кубометров топлива, - пояснил политик.

"Сегодня газ уже за $800. А можно задать вопрос Нафтогазу, Юрию Витренко, Владимиру Зеленскому, Дмитрию Шмыгалю - чем они думали? Почему мы будем теперь газ покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население?" - возмутился Мураев, передает РИА Новости.

Россия предлагала Украине подписать прямой контракт на покупку газа на уровне $175 за тысячу кубометров, однако Киев ответил отказом. Теперь за восполнение запасов голубого топлива украинцам придется переплатить более $6 млрд.

"Вот к чему ведет глупая, псевдопатриотическая, недальновидная, непрагматичная и неэгоцентричная политика нашей власти", - заключил бывший парламентарий.