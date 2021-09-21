ЦИК огласил окончательные итоги думских выборов

ЦИК РФ огласил окончательные итоги парламентских выборов после обработки 100% протоколов на выборах в Госдуму.

Партия "Единая Россия" победила на выборах, набрав 49,82% голосов, сообщает ЦИК. КПРФ - вторая с 18,93%, ЛДПР на третьем месте с 7,55% по результатам обработки 100 процентов протоколов, передает РИА Новости.

Также в пятерку лидеров попадают партии "Справедливая Россия - за правду" – у нее 7,46%, и "Новые люди" - 5,32%.

Таким образом, в Госдуму, преодолевая пятипроцентный электоральный барьер, проходят пять партий.

Напомним, голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка избирателей превысила 51%.