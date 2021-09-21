Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

Россия с сегодняшнего дня, 21 сентября, возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также увеличивает количество рейсов в Венгрию, Казахстан и Катар.

Рейсы Москва - Багдад будут выполняться два раза в неделю, Москва - Мадрид и Москва - Барселона по четыре раза в неделю, Москва - Малага и Москва - Аликанте по два раза в неделю. Самолеты в Кению будут летать по маршруту Москва - Найроби с частотой два рейса в неделю, в Словакию по маршруту Москва - Братислава с частотой четыре рейса в неделю и Санкт-Петербург - Братислава с частотой два полета в неделю, - передает РИА Новости.

Кроме того, возобновляются рейсы в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Также увеличивается число полетов в Венгрию по маршруту Санкт-Петербург - Будапешт с двух до четырех рейсов в неделю, в Казахстан по маршрутам Москва - Нур-Султан с трех до семи полетов в неделю, Москва - Алма-Ата с двух до семи рейсов в неделю, Москва - Караганда, Москва - Шымкент, Москва - Актау, Москва - Кустанай, Санкт-Петербург - Нур-Султан, Махачкала - Актау, Грозный - Актау, Калининград - Алма-Аты, Калининград - Нур-Султан, Новосибирск - Нур-Султан, Омск - Нур-Султан, Омск - Павлодар, Омск - Петропавловск с частотой один полет в неделю на каждом маршруте.

Рейсы в Катар по маршруту Сочи - Доха будут совершаться с частотой один раз в неделю, - говорится в сообщении.