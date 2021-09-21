В Хасавюрте горела гостиница, есть жертва

Минувшей ночью в гостинице в дагестанском Хасавюрте вспыхнул пожар, в котором погиб один человек, двое пострадали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"Возгорание произошло в трехэтажной гостинице в городе Хасавюрте. Третий этаж - мансардный. Из здания эвакуировали 25 человек, двое из которых госпитализированы. Одного человека не могли найти, позже его тело обнаружили сотрудники МЧС в ходе тушения пожара", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Пострадавших доставили в Центральную больницу города Хасавюрта.

Огнеборцам уже удалось ликвидировать открытое горение, общая площадь возгорания составила 450 кв м.