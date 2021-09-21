Власти США бьют тревогу из-за наплыва мигрантов

США заполонили нелегальные мигранты - губернатор американского штата Техас Грег Эббот направил президенту страны Джо Байдену письмо с призывом объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с этим на территории штата.

Основанием для обращения стали события в приграничном городке Дель Рио, на окраинах которого скопились порядка 16 тыс претендентов на убежище в США, живущих без элементарных удобств под автомобильным мостом в ожидании оформления пограничными службами.

"Я прошу издать чрезвычайную декларацию для штата Техас ввиду продолжающегося пограничного кризиса, который обрел такие масштабы и продолжительность, что 31 мая 2021 года я официально признал ситуацию бедствием", - сказано в послании, передает РИА Новости.

По данным Эббота, только за четыре дня, с 15 по 18 сентября, население импровизированного лагеря возросло с четырех до 16 тыс человек, на которых приходится всего 64 сотрудника пограничных служб. Большинство искателей убежища - это граждане Гаити.

Столкнувшись с кризисом в Дель Рио, американские власти возобновили депортационные рейсы на Гаити и собираются привлечь военных к транспортировке обитателей лагеря в другие районы страны для их обработки погранично-миграционными службами.