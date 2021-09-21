За минувшие сутки в Казахстане заболели больше двух тысяч человек

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2093 заболевших новым коронавирусом.

Наибольшее количество новых случаев - в Алматы – 415 человек, Карагандинской области – 304 инфицированных, и Нур-Султане – 190 заболевших, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста новых случаев заболевания зафиксировано в Алматинской (254), Павлодарской (183), Акмолинской (147), Восточно-Казахстанской (128) и Костанайской (107) областях.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 864955 заболевших. За последние сутки 47 человек умерли от коронавируса и еще 11 - от пневмонии, - сообщила пресс-служба Минздрава Казахстана.

На 21 сентября лечение продолжают получать 68 803 человек, из них в стационарах находится 12 381 пациент, на амбулаторном уровне – 56 422 пациента.