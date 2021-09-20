В Краснодаре осенью посадят 200 тысяч цветов

Службы по благоустройству высадят в Краснодаре 150 тыс цветов виолы и 50 тыс луковиц тюльпанов и крокусов. Об этом рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Цветы посадят в рамках месячника по наведению санитарного порядка и благоустройства в парках, скверах, на магистральных улицах и транспортных развязках, всего двулетниками украсят 68 объектов.

Кроме цветов, планируется высадить также деревья и кустарники. В случае необходимости будут осуществлены восстановительные и уходовые работы.