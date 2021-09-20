Байден намерен в два раза увеличить лимит на прием беженцев в США

Квота приема беженцев в США может быть увеличить с 62,5 тыс человек до 125 тыс. Доклад с соответствующими рекомендациями администрация президента США Джо Байдена направила американским законодателям, говорится в заявлении Госдепартамента США.

Внешнеполитическое ведомство, министерство внутренней безопасности и Минздрав США совместно направили указанный доклад в профильные комитеты в Конгрессе. В документе приводятся рекомендации относительно "увеличения лимита приема беженцев с 62,5 тыс. в 2021 финансовом году до 125 тыс в 2022 финансовом году в связи с имеющейся в мире беспрецедентной потребностью в гуманитарной помощи.

В Госдепартаменте поведали, что госсекретарь США Энтони Блинкен "проведет консультации с Конгрессом относительно предложений президента" по увеличению лимита приема беженцев. В ведомстве также отметили, что прием беженцев "играет важную роль для интересов США во внешней политике и целей страны в области национальной безопасности, передает ТАСС.