"Россети Северный Кавказ" сделают более надежным энергоснабжение 36 тыс жителей Северной Осетии

ПАО "Россети Северный Кавказ" за время ремонтной кампании 2021 года в Алагирском районе Северной Осетии улучшит надежность и качество электроснабжения 36 тыс жителей и 22 социально значимых объектов, такое сообщение распространила пресс-служба компании.

Работы проведут в 31 населенном пункте, все они входят в зону ответственности Алагирских районных электросетей.

В общей сложности с начала текущего года специалисты компании сделали капитальный ремонт 18 трансформаторных подстанций, провели техобслуживание 74 энергообъектов, провели ремонт 6 км ЛЭП 6/0,4 кВ, в том числе с заменой оголенного провода на современный самонесущий изолированный (СИП), были установлены более 130 новых опор вместо ветхих.

За время, оставшееся до конца года, энергетики должны будут подготовить к зимним нагрузкам еще 8 км распределительных сетей, а также заменить более 3 км провода на СИП.