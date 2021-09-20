США к ноябрю примут решение, принимать ли привитых "Спутником V" туристов

Власти США к ноябрю решат, будут ли принимать у въезжающих в страну иностранцев справки о вакцинации от коронавируса COVID-19 препаратами, которые не были одобрены в США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее стало известно, что с начала ноября власти США начнут требовать от въезжающих в страну иностранцев предъявления справки о полной вакцинации. В ходе брифинга Псаки спросили, обсуждает ли американская администрация то, как Вашингтон собирается решать, "кто вакцинирован", и будут ли считаться вакцинированными те, кто привился препаратами, которые не были одобрены к применению в США - российской вакциной "Спутник V", китайскими вакцинами, а также препаратом компании AstraZeneca.

Псаки отметила, что на применении новых мер для путешественников будут сосредоточены межведомственные обсуждения. "Это все часть процесса, [новые меры начнут] применяться в начале ноября. С точки зрения того, как подтверждение [вакцинации] <...> будет работать, <...> это то, на чем будут сосредоточены межведомственные обсуждения", - цитирует ее ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома при этом выразила надежду на то, что данный вопрос прояснится до ноября.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 229 млн, из них более 4,6 млн человек скончались.