Париж разгневался на США и Австралию

Масштабы негодования Франции в отношении США и Австралии из-за отмены контракта на подводные лодки удивили чиновников в Вашингтоне. Франция отозвала своих послов в обеих странах и обвинила союзников во лжи. Business Insider цитирует министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана: ”Вранье, двуличие, серьезное злоупотребление доверием и презрение. Разве так можно!”.

Обвинения прозвучали после того, как он по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона Париж отозвал своих послов в США и в Австралии, нанеся таким образом серьезный дипломатический удар. По словам Ле Дриана, Франция никогда раньше не отзывала своих дипломатов из Австралии или США. "Решение французской администрации показывает масштабы кризиса, начавшегося между нашими странами", - заявил Дриан. Великобритания, которую министр назвал ”третьим лишним” в ситуации, французского посла лишена не была.

Австралия объявила о расторжении контракта стоимостью $50 млрд с французской фирмой Naval Group на строительство нового флота подводных лодок. (См. США и Великобритания помогут Австралии создать атомный подводный флот). Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявлял, что новый флот атомных субмарин будет строиться в стране при участии США и Великобритании.

В то время как администрация Байдена готовилась к негативной реакции Франции, она всё равно была удивлена жестким ответом Франции, сообщает The New York Times. Советники в администрации рассказали, что они были удивлены заявлением Ле Дриана о том, что решение стало ”ударом в спину” - довольно прямолинейный комментарий в обычно размеренном мире дипломатии.

В краткосрочной перспективе гнев Франции вряд ли утихнет. Утрата столь прибыльной сделки представляет собой значительный финансовый удар для французского государства, которое является основным акционером Naval Group.

Что еще более важно, президент Макрон рассматривал сделку по подводным лодкам с Австралией как способ укрепить влияние Франции в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай считается растущей угрозой.

Французский президент не стал участником индо-тихоокеанского пакта безопасности между тремя своими союзниками, США, Великобританией и Австралией, разработанного для противодействия растущей угрозе со стороны Китая.

По всей видимости, особенно уязвлен Париж был усилиями, предпринимаемыми Австралией, США и Великобританией, чтобы скрыть переговоры до последнего момента.

Моррисон ничего не сказал о своих планах на встрече с Макроном в июне. Австралийские министры заверили своих французских коллег не далее как в прошлом месяце, что контракт все еще находится на рассмотрении, сообщает Vox. Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, уведомил Австралию о принятом решении всего за несколько часов, сообщает The New York Times.

Однако в долгосрочной перспективе отношения между США и Францией, постепенно вернутся в нормальное русло. Советники Байдена заявили The New York Times, что, по их мнению, Франция слишком бурно реагирует. Вряд ли Франция надолго отозвала послов из Вашингтона и Канберры, и президент Макрон, скорее всего, на этой неделе согласился на просьбу президента Байдена о телефонном звонке, который успокоит настроения в Париже.

Французские чиновники видели, что в течение многих лет контракт на подводные лодки сопровождался серьезными проблемами, включая перерасход бюджета, культурные различия и споры по поводу отечественного производства. Что еще более важно, у США и Франции по-прежнему общие интересы в Индо-Тихоокеанском и других регионах.

”Французам, как и европейцам из других стран, ничего не остается, кроме как поверить Байдену на слово, когда он заявляет (как, например, время своего июньского визита в Европу), что хочет углубить трансатлантические отношения, - сказал Даниэль Баер, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир. - Соединенным Штатам нужна Франция, о чем знают и Байден, и европейцы”.