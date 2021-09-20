Новая должность появится на госслужбе в Казахстане?

Реестр должностей политических и административных государственных служащих в Казахстане предлагается дополнить новой должностью - дата-стюард, такие специалисты будут следить за цифровой безопасностью баз данных.

Инициатором поправок в указ президента "Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих" стало министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

По словам разработчиков, основная задача нововведения - повышение ответственности сотрудников госорганов за достоверность, полноту и своевременность информации в базах данных, а также недопущение разрозненности сведений в различных информационных системах, передает "Sputnik Казахстан".

Проект опубликован на сайтах Минцифры и "Открытых НПА", публичное обсуждение будет проходить до 4 октября.