Гарибашвили встретится с президентами Украины, Молдовы и Польши

Во вторник, 21 сентября, в Нью-Йорке состоится совместная встреча президентов Украины, Польши, Молдовы и премьер-министра Грузии. Об этом говорится в сообщении на сайте польского лидера.

Переговоры Владимира Зеленского, Анджея Дуды, Майи Санду и Ираклия Гарибашвили пройдут в Генеральном консульстве Польши в Нью-Йорке, передает "Европейская правда".

Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский прибывает с визитом в США, где примет участие в Генассамблее ООН. Глава украинского государства выступит с речью и проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других стран.