Орнитологи со всего мира съехались в Аджарию

Перелет хищных птиц на черноморском побережье Грузии наблюдают десятки орнитолов и экотуристов со всего мира.

В Департаменте курортов и туризма Аджарии подчеркнули, что в регионе наблюдение за птицами является одним из самых популярных направлений экотуризма. Миграционный коридор Черного моря пролегает в окрестностях Батуми, каждый год по нему пролетает более 1 млн перелетных птиц. Это третий по размерам коридор перелета птиц в мире. Главные точки наблюдения расположены в Приморском парке Батуми, в порту, в селах Сахалвашо, Чаисубани, Чорохи.

В Аджарии период наблюдения за перелетными птицами длится с 15 августа по 15 октября.