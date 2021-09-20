В Петропавловске школьников будут привлекать в спортивные секции

Агитационные кампании по привлечению детей в спортивные секции проведут в школах Петропавловска, пишет "Казинформ".

Тренеры и учащиеся детско-юношеских спортивных школ будут презентовать секции учащимся. "К слову, сейчас в Петропавловске бесплатно действуют спортивные секции в 13 учреждениях города. Желающие могут заниматься футболом, волейболом, борьбой, художественной гимнастикой и другими видами спорта", - написал аким города Булат Жумабеков в социальной сети.

Отметим, что в этом году спортивные секции в Северо-Казахстанской области бесплатные, что должно помочь привлечь детей к занятиям.