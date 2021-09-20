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США не видят угрозы терроризма из Афганистана

США не видят угрозы терроризма из Афганистана

США на данный момент не видят террористической угрозы из Афганистана. Об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы не видим реальной угрозы терроризма из Афганистана прямо сейчас", - цитирует его ТАСС.

При этом представитель оборонного ведомства отметил, что США "остаются бдительными" и следят за ситуацией в Афганистане и в таких странах, как Ирак и Сирия, откуда потенциально может исходить угроза американцам.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России)окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.

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