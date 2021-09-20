США не видят угрозы терроризма из Афганистана

США на данный момент не видят террористической угрозы из Афганистана. Об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы не видим реальной угрозы терроризма из Афганистана прямо сейчас", - цитирует его ТАСС.

При этом представитель оборонного ведомства отметил, что США "остаются бдительными" и следят за ситуацией в Афганистане и в таких странах, как Ирак и Сирия, откуда потенциально может исходить угроза американцам.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России)окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.