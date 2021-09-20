Тренировочная база ФК "Кубань" в Краснодаре уйдет с молотка

Сегодня на сайте Единого реестра сведений о банкротстве объявили о проведении новых открытых торгов по продаже недвижимого имущества банкротного футбольного клуба "Кубань".

На продажу конкурсный управляющий НАО "Футбольный клуб "Кубань" Евгений Слушкин выставил один лот, в который входят земельные участки, нежилые здания и футбольные поля, находящиеся в залоге у ПАО "Крайинвестбанк": общая площадь футбольных полей превышает 40 тыс кв м, бытового комплекса - 123,8 кв м, площадь двух земельных участков - 45,6 тыс кв м. Также на территории есть склад, навес и сборно-разборные трехрядные трибуны на 90 посадочных мест. Стартовая цена лота - 450 млн рублей, - передает портал Юга.ру.

Подача заявок на торги начнется 20 сентября, а закончится 25 октября.

Напомним, футбольный клуб "Кубань" по итогам сезона-2017/18 не получил лицензию РФС на следующий сезон и прекратил существование. В начале мая 2018 года арбитраж начал процедуру наблюдения в футбольном клубе, и в итоге ФК "Кубань" стал банкротом. В январе 2020 года тренировочную базу клуба выставили на торги.