В Ставрополе реконструируют самую старую школу
В Ставрополе отремонтируют одно из самых старых зданий города – объект культурного наследия регионального значения, бывшую женскую гимназию. В этом здании в 1917 году размещалось общежитие делегатов I губернского народного собрания, - сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.
Накануне объект посетил глава краевой столицы Иван Ульянченко.
В настоящее время уже отремонтированы санузлы на трех этажах, установлены новые перегородки и сантехника в туалетных комнатах. На первом и втором этажах убрана старая штукатурка, потолки будут подвешены гипсокартоном. Параллельно ведутся работы по восстановлению исторической части здания.
Работы ведутся в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие образования".
Вестник Кавказа
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