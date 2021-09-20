В Ставрополе реконструируют самую старую школу

В Ставрополе отремонтируют одно из самых старых зданий города – объект культурного наследия регионального значения, бывшую женскую гимназию. В этом здании в 1917 году размещалось общежитие делегатов I губернского народного собрания, - сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

Накануне объект посетил глава краевой столицы Иван Ульянченко.

В настоящее время уже отремонтированы санузлы на трех этажах, установлены новые перегородки и сантехника в туалетных комнатах. На первом и втором этажах убрана старая штукатурка, потолки будут подвешены гипсокартоном. Параллельно ведутся работы по восстановлению исторической части здания.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие образования".