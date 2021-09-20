Nature Genetics: Кавказ - родина салата

У всех жителей Южного Кавказа появился новый повод для коллективной гордости: по словам ученых, салат кочанный (Lactuca sativa) впервые был одомашнен именно в этом регионе около 6 тыс. лет назад. Eurasianet отмечает, что результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Genetics экспертами из Китая и Нидерландов, которые объединили новую технологию секвенирования генов с мощными компьютерами, способными обрабатывать большие объемы данных.

Команда ученых, возглавляемая Тоном Вэйем и Робом ван Треуреном, секвенировала ДНК 445 образцов рода Lactuca из 47 стран. Из них, включая 12 диких разновидностей, они картировали почти 179 миллионов однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП, так называемые ”отрезки”), которые представляют собой отдельные вариации одного из четырех химических веществ, азотистых оснований, образующих ДНК.

Большинство (88,5%) ОНП, идентифицированных у Lactuca sativa, были общими с одним видом, Lactuca serriola (салат дикий), что доказывает главную его роль в качестве генетического ресурса для культивируемого салата.

Затем Вэй, Треурен и их коллеги разделили образцы дикого салата на шесть групп по географическому региону. Группа Южного Кавказа показала самое высокое генетическое разнообразие, предлагая наиболее вероятный пул, из которого был культивирован современный салат. Они также обнаружили наибольшую плотность диких родственников Lactuca на Кавказе, что подтверждает гипотезу о том, что регион был центром одомашнивания, причем единственным для культивируемого растения.

Другими словами, возникновение всего разнообразия салатов, которыми мы наслаждаемся сегодня, от кочанного до "Айсберга", можно проследить до одного и того же места примерно в один период времени.

Древние люди не просто выращивали зелень, которая была самой вкусной. Согласно собранным данным, люди отбирали продукты по питательной ценности, в частности те, которые содержали гены, участвующие в метаболизме жирных кислот и углеводов.

С помощью обширных данных секвенирования ученые проследили генетические изменения салата на Ближнем Востоке и в Европе на протяжении нескольких тысячелетий - от Кавказа до Египта (где изображения салата встречаются в гробницах, созданных около 4500 лет назад) и дальше на запад.

В чем важность исследования?

Культивированию современного салата угрожает ложная мучнистая роса. Изучая последовательность нуклеотидов растения, исследователи стремятся выявить резистентность, которая может быть передана основной культуре. Эксперты обнаружили, что дикий салат обладает богатым резервуаром генов устойчивости, которые могут быть использованы для селекции. Для тех, кто хоть раз пробовал свежий салат на Южном Кавказе, полученные данные вряд ли окажутся неожиданностью. Разнообразие и вкус предлагаемой зелени - живое свидетельство ее исторического изобилия в регионе.