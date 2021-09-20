Кондратьев победил в онлайн-марафоне "Ночь выборов"

Канал руководителя Кубани одержал победу в онлайн-марафоне "Ночь выборов".

Прямая трансляция началась 19 сентября в 13:00 по московскому времени и длилась 12 часов. В ходе марафона политологи, сенаторы, депутаты и кандидаты в депутаты следили за ходом голосования и обсуждали предварительные результаты. Кроме того, были подведены итоги Telegram-премии "Ночь выборов".

В номинации "Telegram-канал губернатора" среди пяти номинантов одержал победу канал Вениамина Кондратьева.

Канал главы Краснодарского края обошел каналы: "Воробьев Life" (Московская область), Цивилев.Life" (Кемеровская область), "Лимаренко Brief" (Сахалинская область) и "Солодов. Brief" (Камчатский край).