В Батуми появится свой "Пальмовый остров"

Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе сообщил о том, что скоро в Батуми будет построен Искусственный "Пальмовый остров".

По его словам, над проектом будет работать международная группа дизайнеров и архитекторов.

"Мы уже договорились с конкретной инвестиционной группой, что в Батуми будет построен искусственный архипелаг. Предусмотрены довольно большие вложения. В этом году мы начнем углубленное исследование. Мы пригласим международных архитекторов, дизайнеров, строителей, и как только будет подтверждена экономическая целесообразность проекта, очень скоро начнется его строительство", – сказал он в программе "Ноэстан" на телеканале "Имеди",

Также он отметил, что это будет уникальный проект по своему значению, и "мы сможем идти в ногу с мировым прогрессом и создать новую туристическую локацию на море, и, конечно же, появятся новые экономические возможности и рабочие места", передает Sputnik Грузия.