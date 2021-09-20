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Территория "Электроцинка" станет собственностью Владикавказа

Территория &quot;Электроцинка&quot; станет собственностью Владикавказа

Территории бывшего владикавказского завода "Электроцинк" будут переданы в муниципальную собственность Владикавказа, - сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло уже поручил министерству госимущества и земельных отношений и другим профильным структурам подготовиться к передаче территории в муниципальную собственность, власти республики работают с Минпромторгом и с Минэкономразвития РФ по вопросу о вводе промышленных земель завода в оборот, - передает "Интерфакс".

Напомним, завод находится на консервации с 2019 года, после пожара в октябре 2018 года он приостановил производство, а в декабре того же года власти приняли решение полностью прекратить его деятельность.

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Вестник Кавказа

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