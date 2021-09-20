В Москве обновлен рекорд по количеству осадков 1948 года

В понедельник, 20 сентября, в Москве выпало рекордное количество осадков. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно данным метеостанции ВДНХ, в столице было зафиксировано 17 мм при месячной норме 65 мм.

По словам ведущего специалиста "Фобос" Евгения Тишковца, 1948 года это 20 сентября стало досрочно самым дождливым.

Он подчеркнул, что эти данные не финальные и в ночь дожди станут усиливаться, а 21 сентября может выпасть еще 16 мм. "Предыдущие максимумы осадков 1952 и 1959 годов (13 мм) побиты", - цитирует синоптика РИА Новости.