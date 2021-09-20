На избирательном участке в Северной Осетии аннулировали более 2,5 тыс бюллетеней

На избирательном участке 307 в Северной Осетии выявлено более 2,5 тыс нарушений. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Анатолий Завацкий.

По его словам, по федеральному избирательному округу выявлены и аннулированы 1271 бюллетень, а по одномандатному -1271.

"Мы проводили мониторинг хода голосования посредством видеонаблюдения, был выявлен возможный факт голосования большим количеством бюллетеней, чем установлено законодательством. Мы приехали на участок, и было принято решение опечатать комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и поставить резервный стационарный ящик", - цитирует Завацкого "Интерфакс-Юг".

Он подчеркнул, что составлены все соответствующие акты. "По окончании голосования все бюллетени, которые были в КОИБах, признаны недействительными", - сказал член ЦИК Севыерной Осетии, добавив, что протокол был составлен на основании данных, которые были в резервном стационарном ящике.

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, - следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

Напомним, с 17 по 19 сентября 2021 года в России прошли выборы в Государственной думы VIII созыва, глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов. Также в эти дни проходили муниципальные выборы. По данным Центризбиркома, после подсчета 99% протоколов "Единая Россия" набрала 49,82% голосов, КПРФ - 19%, ЛДПР - 7,4%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,4%, "Новые люди" - 5,3%.