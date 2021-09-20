США намерены продолжить борьбу с ИГИЛ в Афганистане

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США намерены продолжать борьбу с террористической организацией "ИГИЛ – Вилаят Хорасан" (запрещена в России) в Афганистане, несмотря на ошибочный удар беспилотника по Кабулу.

Напомним, в конце августа американский беспилотник нанес удар по Кабулу, в результате чего погибли 10 человек, в том числе дети. По итогам проведенного расследования Пентагон признал ошибочным удар беспилотника по афганской столице, глава ведомства Ллойд Остин извинился за "ошибку".



"Разумеется, намерение президента бороться с "ИГИЛ - Вилаят Хорасан" не изменилось", - цитирует Псаки РИА Новости.

По ее словам, в пятницу утром президент США Джо Байден был проинформирован об ошибочном ударе по Кабулу. Псаки подчеркнула, что глава Белого дома поддерживает проведение расследования произошедшего.