Гутерриш предупредил о катастрофических последствиях потепления климата

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил на конференции по климату, что потепление мирового климата более чем на 1,5 градуса Цельсия обернется катастрофой.

"Мир движется к катастрофе - потеплению на 2,7 градуса вместо 1,5 градуса, как все ранее договорились ограничить. Наука говорит, что любое потепление выше 1,5 градуса станет катастрофой", - сказал он.

По словам Гутерриша, для того, чтобы ограничить повышение температуры на 1,5 градуса, к 2030 году необходимо сократить выбросы на 45%. "Тогда получится достичь углеродной нейтральности к середине столетия", - цитирует его ТАСС.

Вместе этого, продолжил генсекретарь организации, страны движутся к увеличению к 2030 году выбросов парниковых газов на 16% по сравнению с уровнями 2010 года. "[Необходимо] выделять ежегодно $100 млрд на меры в сфере климата в развивающихся странах", - сказал он.

Гутерриш также указал на то, что в данной ситуации необходимы действия со стороны Группы двадцати (G20), на страны которой приходится 80% выбросов парниковых газов.