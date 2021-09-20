Кармадонский ледник Колка восстановился на 40% - ученые

Ледник Колка в Кармадонском ущелье в Северной Осетии, из-за схода которого в сентябре 2002 года погибло как минимум 128 человек, среди которых оказалась и съемочная группа Сергея Бодрова-младшего, восстановился на 40% и продолжает расти, - рассказали сотрудники Института географии РАН.

"Процесс формирования нового ледникового тела начался практически сразу после схода Колки, и идет он неравномерно. С 2006 по 2014 годы ледник активно развивался, в опустевшем цирке (котловине) сформировался новый массив льда, затем скорость приращения снизилась. Колка постепенно увеличивает свои размеры и перемещается под силой тяжести вниз, по естественному уклону ложа. Сейчас восстановилось около 40% от прежнего размера ледника: до катастрофы 2002 года его длина составляла около 3 км, сегодня – примерно 1,5 км", – пишет пресс-служба института, передает ТАСС.

Наиболее вероятная причина катастрофы – это активизация глубинных процессов в недрах Казбека, который является спящим вулканом, - уверен гляциолог Института географии РАН Геннадий Носенко, считающий: ледник Колка непредсказуем, однако оснований говорить о повторении катастрофы в ближайшее время нет.

Спустя год после схода ледника Колка, летом 2003 года, Институт географии РАН начал регулярные полевые исследования в этом районе. Они продолжаются до настоящего времени.