Узбекистан открывает двери израильским компаниям

Израильские компании занимаются поиском новых рынков сбыта. После подписания Авраамского договора для компаний из Израиля открылся рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Следующим новым рынком может стать Узбекистан. Газета "Исраэль Хайом" пишет, что сейчас объем торговли между Израилем и Узбекистаном не превышает $50 млн. После того как президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзиеев, появились новые возможности.

В 2016 году объем международной торговли Узбекистана составлял около $24,2 млрд, через три года он вырос до $41,8 млрд. Из этой суммы на экспорт пришлось $24,3 млрд, на импорт - $17,5 млрд. В 2020 году пандемия нанесла значительный урон мировой торговле, и внешнеторговый оборот Узбекистана составил $36,3 млрд: $15,1 млрд экспорта и $21,2 млрд импорта. Несмотря на пандемию, объем торговли оказался выше уровня 2019 года.

Узбекистану также удалось снизить инфляцию и приблизиться к экономической стабильности. Если в декабре 2017 года уровень инфляции в стране составлял 18,8%, то по состоянию на декабрь 2020 года он уже был 11,1%. Ожидается, что этот показатель упадет до 10% к концу 2021 года и продолжит снижаться до 5,8% в 2023 году. Израильско-Азиатская торговая палата уже признала потенциал экономических связей с Узбекистаном. У палаты более 15 представительств (начиная с Армении и дальше не Восток), и сейчас ведется работа по созданию филиала ”Израиль-Узбекистан”.

”Основная область, в которой израильтяне могут внести свой вклад, - сельское хозяйство, - говорит вице-президент Израильско-Азиатской торговой палаты Рон Дорон. - Можно ускорить создание молочных ферм и улучшить рынок молочных продуктов. Есть возможность оказать помощь в модернизации страны в сферах управления водными ресурсами и орошения, медицинского оборудования, развития инфраструктуры и умных городов”.

Одна из перспективных областей, которая может составить значительную часть торговли между странами, - оборона и безопасность. Захват талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) соседнего Афганистана открывает двери для многогранного сотрудничества. На данный момент официальные лица в Ташкенте неохотно признают угрозу публично, но практически каждая страна в Центральной Азии обеспокоена ситуацией в Афганистане.

Тем не менее торговля с Узбекистаном вряд ли будет беспроблемной. Анкара уже наладила тесные связи с Ташкентом. Экс-министр торговли Турции Рухсар Пекджан говорила о намерении расширить объем торговли между странами до $5 млрд. Ожидается, что в следующем году страны преодолеют отметку в $3 млрд.

”В 2016 году объемы коммерческой торговли почти удвоились, поскольку Швейцария, Россия, Китай и Казахстан стали важными торговыми партнерами Ташкента, - отмечает Огул Туна, обозреватель турецкой газеты The Independent. - Помимо этого, в Стамбуле проживает более 10 тыс. граждан Узбекистана. Несмотря на то, что многие работают в тяжелых условиях, их численность и вклад в турецкую экономику растут. В момента захвата "Талибаном" власти в Афганистане Анкара и Ташкент находятся в постоянном контакте. Ранее обе страны уже проводили совместные военные учения”.

Посол Узбекистана в Израиле Феруза Махмудова говорит, что два страны с обладают огромным потенциалом для коммерческого партнерства в сферах предпринимательства, сельского хозяйства, управления водными ресурсами, науки и образования, стартапов, технологий и информации, медицины и здравоохранения. "Я призываю бизнес-сообщество Израиля быть более активным на узбекских рынках. Я также хотела бы пожелать успехов Израильско-Узбекской торговой палате в продвижении делового сотрудничества между двумя странами”, - казала Махмудова.