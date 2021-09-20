Владикавказ принимает Всероссийский фестиваль осетинских пирогов и сыра

В столице Северной Осетии стартовал главный гастрономический фестиваль Северного Кавказа - Всероссийский фестиваль осетинских пирогов и сыра с участием осетинских диаспор.

"Фестиваль станет главным гастрономическим и туристическим событием на Северном Кавказе. Его цель - знакомство жителей Российской Федерации и зарубежных стран с историей, обычаями и традициями осетинского народа", - заявил начальник управления культуры администрации местного самоуправления Владикавказа Руслан Марзоев, передает "Это Кавказ".

В фестивале во Владикавказе помимо представителей осетинских диаспор соберутся известные российские блогеры и туроператоры, а принять участие в конкурсах и мастер-классах по выпечке осетинских пирогов смогут все желающие.

На набережной Терека пройдут дегустации блюд национальной кухни, концертные программы, мастер-классы, конкурсы по выпечке пирогов, фестивали осетинского пива и сыра. Также пройдут соревнования по национальным видам спорта.

Гастрономический праздник продлится до 26 сентября, - говорится в сообщении.