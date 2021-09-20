Футбольную сборную Турции три года будет тренировать Штефан Кунц

Федерация футбола Турции сегодня в национальном тренировочно-учебном центре имени Хасана Догана в Стамбуле подписала контракт с новым главным тренером национальной сборной, немецким специалистом Штефаном Кунцем.

Молодежная сборная Германии по футболу под руководством Кунца дважды завоевывала титул чемпиона, и подписание этого контракта - потеря для немецкого футбола и приобретение - для турецкого, - отметил на церемонии глава федерации Нихат Оздемир, передает турецкое информационное агентство Анадолу.

В свою очередь Кунц сказал, что испытывает гордость и счастье по случаю того, что был удостоен чести возглавить сборную Турции.

Ранее Кунц возглавлял молодежную сборную Германии по футболу.

Соглашение будет действовать в течение трех лет.

Напомним, ранее Федерация расторгла контракт с прежним тренером национальной сборной Шенолом Гюнешом после поражения со счетом 6:1 в матче квалификации ЧМ-2022 против команды Нидерландов.