В Нахичевани стартовали азербайджано-турецкие учения "Нерушимое братство-2021" (ВИДЕО)

Сегодня в Нахичевани стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой "Нерушимое братство-2021" при участии Азербайджана и Турции, - сообщает министерство обороны Азербайджана.

В учениях принимают участие мотострелковые подразделения, служащие спецназа, пехотинцы и другие рода войск двух стран, маневры проводятся в соответствии с заключенным договором о военном сотрудничестве. В них задействованы военнослужащие Отдельной общевойсковой армии, соединения и части войск Нахичеванского гарнизона, подразделения Вооруженных сил Турции, - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

По традиции на учениях была проведена церемония смены государственных флагов двух братских стран, в которой приняли участие части войск Нахичеванского гарнизона и части Вооруженных сил Турции.

Для участия в церемонии смены флага стяги воинских частей двух стран одновременно пересекли пограничный пункт пропуска Садарак - мост Умид через реку Араз, а после того, как флаги достигли моста Умид, были исполнены государственные гимны Турции и Азербайджана, а также состоялась церемония смены флагов.

В продолжение церемонии военная колонна ВС Турции пересекла мост Умид в направлении полигона, и военнослужащие братской страны были торжественно встречены в войсковой части спецназа Азербайджана.