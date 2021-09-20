В Турции открывается авиафестиваль "Технофест" (ВИДЕО)

Четвертый по счету крупнейший в мире фестиваль, посвященный технологиям, гражданской и военной авиации, завтра, 21 сентября, стартует на территории аэропорта "Ататюрк" в Стамбуле.

Сегодня, 20 сентября, в преддверии открытия фестиваля истребители ВВС Азербайджана и Турции совершили приветственный полет над Босфором. В нем участвовали 15 самолетов, - передает Sputnik Азербайджан.

В показательных полетах, помимо самолетов F-16 турецких пилотажных групп Türk ulduzları и Solotürk, приняли участие два многоцелевых истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана.

Фестиваль продлится до 26 сентября.

В следующем 2022 году фестиваль "Технофест" будет организован в Азербайджане, - сообщил технический директор компании Baykar Сельджук Байрактар.