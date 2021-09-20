В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 9 из 20 госпитализированных после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете находятся в тяжелом состоянии.

По его словам, в настоящее время им оказывается медицинская помощь.

Мурашко отметил, что все пациенты госпитализированы в четыре клиники, а наиболее тяжелые находятся в краевой больнице. "При оказании медицинской помощи было задействовано 28 бригад скорой медицинской помощи, включая шесть специализированных реанимационных бригад и дополнительно выдвигались еще из территориального центра медицины катастроф дополнительно две бригады", - цитирует министра ТАСС.

Он также сообщил, что решение по транспортировке пациентов из Перми будет принято после стабилизации всех пациентов. "Мы планируем поднять все борты МЧС с эвакуацией пациентов ориентировочно завтра на утро", - уточнил глава Минздрава.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что помощь пострадавшим сейчас также оказывают специалисты, прилетевшие в Пермь из федеральных клиник. "Сегодня полностью все объемы медицинских вмешательств, какие необходимы, выполняются. В достаточном количестве есть препараты крови, лекарственные препараты, необходимые медицинские изделия для хирургических вмешательств", - поведал министр.

Напомним, утром 20 сентября студент открыл стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате инцидента погибли 6 человек, еще 28 получили ранения. Стрелок оказал сопротивление и был ранен.