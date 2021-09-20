"Грузстат" озвучил зарплаты в Грузии

Национальная служба статистики Грузии ("Грузстат") на основе официально декларированных данных опубликовала новые данные о среднемесячной номинальной зарплате нанятых рабочих во втором квартале 2021 года.

Так, по данным "Грузстата", среднемесячная зарплата у мужчин практически во всех секторах экономики выше, чем у женщин, она составляет 1 560 лари, тогда как среднемесячная зарплата у женщин составила 1 077,8 лари. При этом за год зарплата у женщин выросла на 153,6 лари, а у мужчин – на 207,6 лари, - передает Sputnik Грузия.

Самые высокооплачиваемые направления - финансы и страхование, информация и коммуникации, строительство, профессиональная, научная и техническая деятельность, - говорится в сообщении.

Напомним, официальный курс лари на 20 сентября составляет 3,1112 GEL/$1.